Nuovi vandalismi a Trapani, rotti i vetri del Bastione Conca: arriva la video sorveglianza

Ancora vandali in azione a Trapani. Dopo una trentina dei faretti delle Mura di Tramontana mandati in frantumi, e una cinquantina di finestrini delle auto distrutti, l'ultimo atto di vandalismo ha colpito nella notte i vetri del Bastione Conca. Per romperli i responsabili del raid hanno utilizzato martelli, scagliati con forza, visto che si tratta di vetri antisfondamento.

Frattanto, il Comune corre ai ripari. A breve saranno collocate 40 telecamere per controllare le zone più esposte all'azione dei soliti ignoti. Il Comune di Trapani dovrà infatti far riparare tutto a proprie spese che, in tempi di ristrettezze economiche con le difficoltà che sono, si potevano impiegare questi questi soldi per altro.

Ancora non chiaro se si tratta di un danneggiamento avvenuto contestualmente a quello delle mura di Tramontana delle scorse settimane o se è un nuovo atto di vandalismo. In mattinata sarà effettuato un sopralluogo.

“I responsabili degli atti di vandalismo hanno le ore contate”. Lo ha detto il questore di Trapani Salvatore La Rosa nel corso del tradizionale scambio di auguri di fine anno che si è svolto questa mattina. “Sono episodi che non mi preoccupano – ha aggiunto – Siamo di fronte ad una esaltazione collettiva tendente a danneggiare il bene pubblico. Presto, però, arriverà la risposta della polizia”. Due vandali sarebbero già stati individuati.

© Riproduzione riservata