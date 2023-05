A Trapani sparita la statuetta di San Francesco di Paola, protettore della gente di mare

Sparita nella notte la stautetta di San Francesco di Paola, che i trapanesi custodiscono nell’edicola votiva realizzata sotto le mura di Tramontana. A fare l'amara scoperta stamane un pescatore, residente nella zona del centro storico, che ha dato l’allarme. La zona dove si trova l'edicola votiva è Porta Botteghelle, a Trapani.

Non è escluso che qualcuno nottetempo l’ha portata via. Potrebbe trattarsi di un furto, ma qualcuno pensa che la statuetta possa essere stata prelevata da un fedele per ripulirla dalla salsedine.

Al momento però c'è solo l'amarezza dei tanti trapanesi che si recavano a Porta Botteghelle per fermarsi in preghiera. Era stata donata circa dieci anni fa da un fedele la statuetta di San Francesco di Paola, protettore della gente di mare. Da allora era sistemata nel tabernacolo con lo sguardo rivolto verso il mare in una delle zone più suggestive della città, meta di turisti, sia italiani, sia stranieri, in vacanza a Trapani e rapiti dalla bellezza di un luogo incantevole, un luogo incastonato tra piazza Mercato del pesce e il Bastione conca.

© Riproduzione riservata