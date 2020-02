Blitz antidroga a Trapani, arrestati due coniugi

Un costante via vai dalla loro abitazione che ha insospettito vicini e forze dell'ordine. Sono stati colti in flagrante due coniugi di Trapani, Carmelo Figucco di 39 anni e Paola Giacalone di 36 anni. I due pusher nascondevanno in casa circa 15 grammi di eroina.

Nel corso delle perquisizioni, è stato grazie al fiuto del cane Mike che è stato possibile trovare le dosi nascoste in varie parti della casa. Nell’abitazione erano presenti, inoltre, 1 bilancino elettronico, materiale per il confezionamento delle dosi, alcuni grammi di mannite, una sostanza solitamente adoperata per “tagliare” lo stupefacente e la somma di euro 190,00 da ritenersi profitto dell’attività illecita, il tutto posto sotto sequestro.

Gli arrestati, al termine delle formalità di rito, sono stati tradotti presso le loro abitazioni in regime degli arresti domiciliari, in attesa del giudizio direttissimo.

