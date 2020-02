Mazara del Vallo, cocaina nascosta negli slip: coniugi finiscono in manette

Tornavano in casa nascondendo la droga negli slip. Una coppia di Mazara del Vallo di 37 e 35 anni è stata arrestata in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di droga.

Ad agire la Squadra Pegaso della Sezione Investigativa del commissariato di Mazara del Vallo, con l’ausilio di personale della Squadra Cinofili della polizia di Stato che da diversi giorni tenevano sotto controllo le attività della coppia anche nei pressi della loro abitazione, una palazzina nella zona est della città ove si concentrano diversi edifici residenziali.

Mentre i due facevano rientro a casa in auto, sono stati fermati dagli agenti. Nel corso della perquisizione, nascoste negli slip della donna, è stata trovata una confezione di plastica e una scatoletta di metallo dove erano custodite 12 dosi di cocaina del peso complessivo di 16 grammi, già confezionate in bustine di plastica, pronte per essere vendute.

Gli agenti hanno deciso dunque di proseguire l'attività nell'abitazione e nel garage della coppia dove è stato rinvenuto tutto il materiale occorrente per il confezionamento e lo spaccio della sostanza stupefacente. Sequestrate inoltre 3.400 euro, in banconote di diverso taglio, molte delle quali custodite dalla donna in quattro portafogli diversi. In attesa dell’udienza di convalida, la procura della Repubblica di Marsala ha disposto gli arresti domiciliari.

