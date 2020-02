Sorpreso a spacciare cocaina in casa, arrestato incensurato a Paceco

È apparso sospetto il continuo andirivieni dalla sua abitazione. E infatti M.O., incensurato di 31 anni di Paceco, aveva avviato un'attività di spaccio proprio tra le mura di casa.

Dopo indagini, appostamenti e pedinamenti, gli agenti della Sezione antidroga della Squadra Mobile di Trapani, hanno atteso il momento giusto per entrare in azione. Gli agenti, infatti, avevano notato da tempo un via vai di giovani che, dopo aver fatto ingresso nell'abitazione del pusher, ne uscivano pochi minuti dopo.

È quindi scattato il blitz che ha confermato i sospetti. Nel corso della perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti 31 grammi di cocaina insieme ad un bilancino di precisione e a 1100 euro in contanti ritenuti provento dello spaccio. Tutto il materiale è stato sequestrato mentre l'uomo, dopo la convalida dell'arresto dal Tribunale di Trapani, è stato sottoposto al divieto di dimora a Paceco.

