Sorpreso al porto di Trapani con la cocaina: arrestato

Un 31enne, Gabriele Pio Mangiacotti, gravato da precedenti di polizia, è stato arrestato dai carabinieri di Erice ieri sera per spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari hanno notato il 31enne che, con fare sospetto, si aggirava in prossimità del porto di Trapani. Nel corso del controllo, i carabinieri hanno trovato un involucro in cellophane, nascosto tra gli indumenti, contenente oltre 10 grammi di cocaina in un unico pezzo.

La sostanza stupefacente è stata sequestrata e sarà trasmessa per le successive analisi di laboratorio mentre Mangiacotti, al termine delle formalità di rito, è stato dichiarato in arresto.

Nel corso del giudizio direttissimo che si è tenuto nella stamattina, l’Autorità Giudiziaria, oltre a convalidare l’arresto, ha sottoposto Mangiacotti alla misura cautelare personale dell’obbligo di dimora.

© Riproduzione riservata