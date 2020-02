Disservizi, il sindaco di Trapani nomina un esperto

Il sindaco di Trapani ha conferito l'incarico gratuito a Pietro Vultaggio, 28enne laureato in giurisprudenza e titolare di una ditta per il commercio di olio di oliva siciliano, per il «monitoraggio dei disservizi e problematiche dei cittadini, in collaborazione con l'ufficio relazioni con il pubblico e lo staff del sindaco nonché per la consultazione del sito e pagine Facebook».

«Ringrazio il sindaco per la fiducia riposta nei confronti di un giovane trapanese» afferma Vultaggio. «Questa carica nasce con l'intento di star vicino ai cittadini, in modo tale da essere una figura di riferimento per la segnalazione di alcuni disservizi e problematiche, in modo tale da evitare il “fracasso» su Facebook dove le segnalazioni non vengono lette da nessuno di competenza».

L'articolo completo sull'edizione del Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE