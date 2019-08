Due parcheggiatori abusivi sorpresi a Mazara del Vallo, scattano altrettanti Daspo

Daspo per due tunisini a Mazara del Vallo. B.S. di 50 anni e B.L. di 53 anni sono stati sorpresi all’interno del Piazzale Quinci di Mazara del Vallo mentre esercitavano la professione abusiva di parcheggiatore.

I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Mazara del Vallo hanno notificato, ieri, i provvedimenti di Divieto di Accesso ad Aree Urbane per cui ai due cittadini tunisini è stato vietato l’accesso per un anno nelle aree in cui sono stati trovati ad esercitare l'attività di parcheggiatori abusivi e per uno di essi, sorpreso nuovamente dai militari a svolgere la stessa attività per la quale era stato raggiunto dal Daspo, è scattata la denuncia.

Sono cinque in tutto tutti tunisini, fino ad oggi, i provvedimenti di Divieto di Accesso ad Aree Urbane emessi dal Questore di Trapani.

© Riproduzione riservata