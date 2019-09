Sorpresi tre parcheggiatori abusivi, scattano tre Daspo a Marsala

Scattano nuovi Daspo nel Trapanese nei confronti di parcheggiatori abusivi. Il questore di Trapani, questa volta, ha emesso i provvedimenti nei confronti di tre marsalesi P.A., 42 anni, C.M., di 42 anni e D.M., di 77 anni.

Sono stati sorpresi in diversi punti della città, tra cui l’Ospedale Paolo Borsellino ad esercitare la professione abusiva di parcheggiatore.

L'attività è stata svolta in sinergia da Questura e Carabinieri e sono stati questi ultimi a notificare i provvedimenti. Ai tre cittadini di Marsala è stato vietato l’accesso per un anno nelle aree in cui esercitavano l’attività di parcheggiatore.

Appena quattro giorni fa a Mazara del Vallo erano stati sorpresi due parcheggiatori abusivi nei confronti dei quali il questore di Trapani aveva emesso altrettanti Daspo.

