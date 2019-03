Marsala, i fidanzati in discoteca dopo l'omicidio di Nicoletta. Si indaga sul movente

Marsala è ancora sotto choc per l'omicidio di Nicoletta Indelicato, la 25enne uccisa da Carmelo Bonetto e dalla fidanzata Margareta Buffa, in contrada Sant'Onofrio.

Il 34enne, dopo l'interrogatorio, ha confessato il delitto ma non il movente. Secondo i carabinieri, alla base del gesto, ci sarebbero pregresse discussioni fra i tre. Gli inquirenti stanno verificando dissidi tra le due ragazze riguardanti pettegolezzi che sarebbero stati messi in giro nei confronti di Bonetta.

Intanto, si sta scavando nella vita dei tre e si sta ricostruendo quanto accaduto la notte dell'omicidio. I due arrestati, secondo alcune testimonianze riportate dal Giornale di Sicilia in edicola, sabato notte, dopo l'orario in cui sarebbe stata uccisa Nicoletta, hanno partecipato ad una serata di latino americano. "Carmelo e Margareta ballavano con serenità e non sembravano per nulla turbati, hanno anche ballato con me e il dj", racconta l'organizzatrice di eventi Giusy Garetti.

Massacrata e poi bruciata: la terribile morte di Nicoletta Indelicato, le foto dopo l'omicidio di Marsala Carabinieri sul luogo del ritrovamento Il luogo dove è stato bruciato il cadavere di Nicoletta Indelicato I rilievi dei carabinieri in contrada Sant’Onofrio Nicoletta Indelicato uccisa in campagna Nicoletta Indelicato foto profilo Facebook Nicoletta Indelicato I carabinieri in contrada Sant’Onofrio Il luogo del ritrovamento del cadavere Campagna contrada Sant’Onofrio Carmelo Bonetto, reo confesso Margareta Buffa, accusata dell’omicidio di Nicoletta Indelicato

Qualcuno, nelle scorse ore, ha deposto una rosa rossa sulla roccia sopra il luogo dov'è stato trovato il corpo martoriato e bruciato della 25enne.

Sabato verrà eseguita l'autopsia sul corpo di Nicoletta Indelicato e con molta probabilità i funerali si svolgeranno lunedì.

