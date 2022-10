Terremoto al Trapani, esonerati Alfio Torrisi e il suo staff

Alfio Torrisi esonerato dal Trapani. Con lui la società ha deciso di sollevare dall'incarico anche i preparatori atletici Riccardo Calzone e Gigi La Bernarda, oltre che il match analyst, Antonio Ioppolo.

"L’Fc Trapani - si legge in una nota della società - comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra Mister Alfio Torrisi. A Torrisi va il ringraziamento per la professionalità mostrata e l’impegno profuso in questi mesi e con l’augurio di buon proseguimento della sua carriera sportiva. Si rende noto, inoltre, l’esonero anche dei preparatori atletici Riccardo Calzone, Gigi La Bernarda e del match analyst Antonio Ioppolo. Anche a loro il ringraziamento da parte della società e l’auspicio di buone opportunità di lavoro".

L'avventura di Torrisi sulla panchina trapanese, dunque, non va oltre le prime cinque giornate del campionato. Al suo attivo sette punti, conquistati con una vittoria e quattro pareggi, l'ultimo rimediato ieri (16 ottobre) con il Canicattì, al quale aveva concesso una doppia rimonta, con il risultato finale di 2-2.

Risultati che, evidentemente, non hanno soddisfatto la dirigenza che ha quindi deciso di cambiare squadra. Via, dunque, il mister e il suo staff ad eccezione di Nicola Polessi, il preparatore dei portieri che, per il momento, resta a Trapani.

© Riproduzione riservata