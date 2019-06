Trapani-Piacenza, dirige la finale playoff il "figlio d'arte" Giovanni Ayroldi

Il ventottenne Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta è il direttore di gara designato per la partita di ritorno della finale play off di serie C fra Trapani e Piacenza in programma sabato alle 20,30 allo stadio Provinciale di Trapani. La giacchetta nera designata ha un cognome ricorrente nell’ambito arbitrale italiano (il padre Stefano assistente internazionale, lo zio Nicola ha fischiato in serie A per due lustri).

Ha una sorella di nome Raffaella che arbitra nell’ambito nazionale della pallavolo. Nel campionato da poco concluso Ayroldi ha diretto nei tre gironi di serie C 17 incontri con 64 ammoniti, 3 doppie ammonizioni e nessun cartellino rosso diretto. Dieci i calci di rigore fischiati.

Ha arbitrato il Piacenza nella gara persa in casa col Siena (0-1) del 26 dicembre 2018 e il Trapani a Caserta (0-0) il 10 novembre 2018. Inoltre due gare dei play off e cioè Catania-Reggina 4-1 (4 ammonizioni) e Pisa-Arezzo 1-0 (3 ammoniti) , disputata il 2 giugno. Verrà coadiuvato dalla coppia di assistenti formata da Alessio Berti di Prato e Roberto Avalos di Legnano. Il quarto ufficiale sarà Marco D'Ascanio della sezione di Ancona.

