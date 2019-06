Trapani, Italiano dà la carica alla squadra dopo il pari di Piacenza

Il Trapani torna da Piacenza con un preziosissimo pareggio dopo aver disputato una gara coraggiosa, nonostante le assenze pesanti che hanno falcidiato la squadra di Italiano. Un pareggio che rimanda ogni decisione alla sfida senza appelli di sabato prossimo, quando nel ritorno della finale, in programma al Provinciale, verrà stabilita l'ultima squadra da promuovere in Serie B.

Vincenzo Italiano è l'anima di questa squadra e anche nell'ultimo confronto, nonostante le assenze, è riuscito a far giocare la sua squadra con carattere e personalità. Costretto a rinunciare in extremis anche a Girasole, per un guaio muscolare avvertito nel riscaldamento, il tecnico ha buttato nella mischia Garufo e Franco, calciatori poco utilizzati nel corso della stagione, eppure, soprattutto nel primo tempo, la musica non è cambiata, perché il Trapani ha dominato con il solito possesso palla, pressando altissimo e tagliando ai biancorossi ogni linea di passaggio, sfiorando il gol in almeno due occasioni con N'Zola e Taugourdeau, su cui è stato bravo Fumagalli, portiere degli emiliani.

