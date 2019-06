Trapani, stasera la sfida contro il Piacenza che vale la Serie B: maxi schermo in piazza

È tutto pronto allo stadio provinciale per la finale di ritorno dei play off promozione tra Trapani e Piacenza. Stasera, alle 20,30, i granata tenteranno l'assalto alla Serie B. Si parte dallo 0-0 del Garilli di Piacenza e per conquistare la promozione occorrerà vincere con qualsiasi punteggio, in caso di parità al 90' si proseguirà con supplementari ed eventuali calci di rigore.

Chi vincerà andrà a far compagnia a Entella, Pordenone e Juve Stabia, promosse in quanto vincitrici dei rispettivi gironi, e al Pisa che nell'altra finale dei playoff ha battuto la Triestina.

Il Trapani vuole ripetere l'impresa del 2013, unica promozione al momento in B, e la squadra di Italiano può contare su un “Provinciale” esaurito. Ben 7383 i tifosi che spingeranno la propria squadra in uno stadio che quest'anno è stato un vero fortino.

Chi non ha trovato il biglietto seguirà la partita da Piazza Vittorio Emanuele, davanti al maxi schermo. La Questura ha infatti dato parere positivo alla richiesta avanzata sia dal sindaco, Giacomo Tranchida. Intanto dei 404 posti previsti per la tifoseria ospite ne sono stati venduti solo 150.

I granata recuperano Toscano e Ramos e rientrerà Aloi dopo il turno di squalifica ma mancherà, sempre perchè appiedato dal giudice sportivo, il difensore Scognamillo.

© Riproduzione riservata