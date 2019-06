Trapani-Piacenza, sfida decisiva per la promozione in Serie B: ecco dove vedere la partita

La sfida, che vale una stagione, quella tra Trapani e Piacenza potrà essere vista non solo dagli oltre settemila tifosi che siederanno sugli spalti dello stadio "Provinciale".

I tanti trapanesi che non sono riusciti ad acquistare i tagliandi per la partita di ritorno dei play off promozione sin Serie B si raduneranno in piazza Vittorio Emanuele dove il Comune, dopo l'ok della Questura, ha predisposto un maxi schermo.

E c'è anche chi potrà seguire il match comodamente da casa. La partita, infatti, verrà trasmessa in diretta da Rai Sport Hd.

