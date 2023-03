Petrosino e gli scambi politica-mafia: si dimette il presidente del Consiglio comunale indagato

Con una lettera inviata a sindaco e consiglieri, si è dimesso il presidente del Consiglio comunale di Petrosino, Leonardo Caradonna, «per la situazione - spiega - che mi ha visto coinvolto in questi ultimi giorni. Confido nell’operato della magistratura - aggiunge - affinché la mia posizione venga al più presto chiarita. Ringrazio tutti coloro che ripongono in me la loro fiducia e che continuano a dimostrarmi la loro vicinanza con i tanti attestati di stima e di affetto in questo momento delicato per me e per la mia famiglia».

Nell’inchiesta che ha portato all’arresto del consigliere comunale Michele Buffa e del mafioso Marco Buffa, accusati di voto di scambio politico-mafioso, è indagato anche Caradonna.

