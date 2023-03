Mafia, Matteo Messina Denaro a pranzo dai suoi fedelissimi: la foto del boss in salotto

Emanuele Bonafede e Lorena Ninfa Lanceri di 49 e 48 anni. Marito e moglie, di Campobello di Mazara, per gli investigatori dei carabinieri che si stanno occupando da due mesi di scoprire la rete di fiancheggiatori e finanziatori della latitanza trentennale dell'ex primula rossa, si sarebbero presi cura del padrino. Lo avrebbero aiutato a nascondersi e a smistare i pizzini. I due sono indagati in concorso per favoreggiamento personale e procurata inosservanza di pena, reati aggravati per avere agevolato cosa nostra.

La coppia avrebbe ospitato Messina Denaro durante un pranzo della domenica anche se pare che il capomafia fosse di casa nel loro appartamento e insieme avrebbero mangiato diverse volte. Le sue visite sono state ricostruite anche attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza piazzate a Campobello di Mazara, luogo in cui il latitante avrebbe vissuto negli ultimi 4 anni utilizzando almeno, due abitazioni diverse.

C'è inoltre una foto di Matteo Messina Denaro che fuma un sigaro e tiene in mano un bicchiere da Cognac scattata a casa di Emanuele Bonafede e della moglie Lorena Lanceri. La foto risale a qualche anno fa e mostra solo il corpo dell'allora latitante al quale è stato appositamente tagliato il volto ed è stata sicuramente scattata nel salotto della abitazione della coppia.

La foto di Matteo Messina Denaro a casa della coppia Bonafede-Lanceri arrestata oggi

Emanuele Bonafede è fratello di Andrea, l’impiegato del comune di Campobello che per conto del latitante ritirava le ricette dal medico Alfonso Tumbarello ed è cugino dell'altro Andrea Bonafede che invece ha prestato l'identità, a Matteo Messina Denaro.

L’inchiesta è coordinata dal procuratore Maurizio de Lucia, dall’aggiunto Paolo Guido e dai sostituti Piero Padova e Gianluca De Leo. In queste ore in provincia di Trapani i militari dell'arma stanno eseguendo numerose perquisizioni in abitazioni di soggetti che potrebbero aver fatto parte della lunga rete di fiancheggiatori che hanno favorito Matteo Messina Denaro non solo in questi ultima 4 anni, ma dal '93 ad oggi.

