"Commemorazioni di sta m.... ": l'audio choc di Messina Denaro su Falcone

Si sentiva solo Matteo Messina Denaro e aveva paura degli sviluppi della malattia che si stava curando a la Maddalena a Palermo. Sono le tante confidenze che lo stragista latitante faceva in chat a una donna che ha frequentato dal 2021 per un anno e mezzo, con tanto di messaggi audio.

Parlavano di tutto: della vita, della famiglia, della malattia, e a un certo punto hanno iniziato a vedersi, a darsi degli appuntamenti anche al di là della clinica alla luce del sole e lui la veniva a prendere con la sua Giulietta. Frequentavano ristoranti della zona, anche all’aperto. Insomma non dava l’impressione di uno che volesse nascondersi. Poi in chat c'è anche un audio dove emerge il boss mafioso in modo più chiaro.

È il 23 maggio 2022, giorno delle commemorazioni delle stragi a Palermo. Messina Denaro è in ritardo all’appuntamento con l'amica, bloccato sull'autostrada all'altezza di Villagrazia di Carini poco prima della stele che ricorda l'eccidio di capaci in cui persero la vita il giudice Falcone la moglie e gli uomini della scorta. Ecco la foto inviata su whatsapp e l'audio con un tono sprezzante. Audio: «Io sono qua, bloccato, con le 4 gomme a terra. Cioè non nel senso di bucate, ma bloccate perché sono sull’asfalto e non mi posso muovere. Per le commemorazioni di sta minchia. Porco mondo».

Esprimeva in questo modo con l'amica conosciuta durante la terapia oncologica, il suo fastidio perché, a causa delle celebrazioni, era rimasto bloccato nel traffico. Messina Denaro, che non avrebbe rivelato la sua identità, raccontava della sua malattia e si confidava. "Mi sento abbandonato. Come un randagino con una gamba spezzata in mezzo a una pozzanghera durante questa notte di Natale. Tutto questo per me è squallido avrei bisogno di affetto. Ma è giusto elemosinare affetto?", scriveva. In uno dei messaggi poi scriveva di essere un imprenditore divorziato e di voler esaudire un desiderio espresso dalla madre per il suo funerale. “Ma chi lo dice che io muoio dopo di lei, lei non lo sa questo ma lo so io” concludeva

© Riproduzione riservata