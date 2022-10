Si ferma la condotta di Bresciana, niente acqua a Trapani: danni ovunque per il maltempo

A causa del maltempo, stanotte le pompe sulla condotta di Bresciana sono entrate tecnicamente in «blocco» e l’erogazione idrica si è completamente interrotta. L'unico apporto d’acqua in città è giunto da Pozzo Madonna e Siciliacque. I tecnici sono giunti sul posto con non poche difficoltà, anche a causa degli allagamenti all’impianto, ed hanno riattivato entrambe le stazioni di «rilancio». Lo afferma in una nota il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida.

Il primo cittadino spiega che la situazione nella zona tra Castelvetrano e Mazara è critica con arterie intransitabili, smottamenti e frane presso le strade che accedono proprio agli impianti e pertanto eventuali falle e/o interventi straordinari saranno condizionati alle realtà alluvionate dei luoghi. Seguiranno aggiornamenti sui tempi di ripristino dei quantitativi idrici necessari per l’ordinaria distribuzione cittadina ed alle frazioni, ivi compreso il Comune di Misiliscemi.

I sindaci sono molto preoccupati. La situazione tra le province di Palermo e Agrigento investite ieri sera da una violenta bufera - con piogge, grandinate e venti di forte intensità - ha avuto fasi è drammatiche. I sindaci di Sambuca di Sicilia, Leo Ciaccio, e Contessa Entellina, Leonardo Spera, due dei comuni flagellati dal maltempo, sono rimasti in contatto costante con la Protezione civile e con i soccorritori al lavoro. «La Palermo Sciacca è impraticabile - spiega Leo Ciaccio - invasa da un fiume d’acqua e fango. Molti automobilisti sono rimasti intrappolati e ci hanno chiesto aiuto. Diverse famiglie che erano nelle loro abitazioni ci hanno segnalato allagamenti e danni».

«Nella zona del bivio Gulfa, dove si è ribaltato l’autobus di linea, sono state inviate subito tre ambulanze e una gru che è al lavoro per risollevare il pullman. È presto per fare una conta dei danni, ma sicuramente sono ingenti», dice Spera.

Nel video (fornito da Agrimeteo Corleone) allagamenti a Corleone

