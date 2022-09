Temporale su Trapani, città sommersa dall'acqua: a Erice crolla muro davanti a una scuola

Un violento temporale si è abbattuto nel corso della notte su Trapani e provincia, causando notevoli problemi nella città capoluogo. La città in meno di quattro ore di pioggia è rimasta sommersa dall'acqua.

La centralissima piazza Martiri D'Ungheria è diventata un vero e proprio lago, tombini saltati. L'acqua ha raggiunto e superato i marciapiedi.

Già ieri era stato diramato urgente un avviso da parte del Comune capolugo che disponeva la chiusura delle scuole e l'invito a non muoversi dalle proprie abitazioni. Nella notte diversi gli interventi dei vigili del fuoco del comando provinciale.

Intanto, nella zona di Erice Casasanta è caduto il muretto di cinta delle case popolari proprio davanti alla Scuola “Gemellini Asta” nella parte dove insiste il campetto. Il materiale di risulta al momento si trova tutto sulla strada che non è percorribile.

Piove ancora a dirotto in tutta la provincia di Trapani. Solo la scorsa settimana con un breve acquazzone alcune delle arterie principali della città di Trapani si erano allagate provocando disagi alla popolazione che in quel momento si trovava a bordo delle proprie autovetture. Ma quanto sta accadendo oggi è davvero impressionante. La pioggia è talmente fitta da non fare vedere neppure le case vicine.

