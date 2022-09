Tromba marina al largo di Levanzo, paura tra gli abitanti ma nessun danno

Nel tardo pomeriggio di oggi (giovedì 22 settembre) era visibile da Favignana, in provincia di Trapani, la formazione di una tromba marina nel mare antistante l'isola di Levanzo, nel momento in cui era in corso un violento temporale.

Paura tra gli abitanti della piccola isola ma per fortuna la tromba formatasi in mare si è scaricata poco dopo senza causare danni a persone o cose. Le condizioni meteorologiche nella zona delle Egadi e nella provincia di Trapani prevedono un peggioramento nelle prossime ore. In particolare sono previsti piogge e temporali, con forte vento di Maestrale e mare mosso.

Nel frattempo una tromba d'aria si è formata nella frazione di Bruca, nell'entroterra trapanese. Chi ha assitito al fenomeno si è trovato avvolto dalla cenere del vicino bosco di Scorace che nelle scorse settimane è stato devastato da un incendio.

Meteo permettendo domani (venerdì 23 settembre), alle 9, dovrebbe svolgersi una traversata a nuoto dall’isolotto di Formica all’isola di Levanzo per sensibilizzare l'amministrazione comunale di Favignana ad installare gli scivoli per i disabili in alcuni accessi al mare delle Egadi.

I nuotatori Janet Bertolini e Dado Chimieri, atleti dell’Asd Aquarius partiranno da Formica e percorreranno a nuoto le sei miglia marine che dividono le due isole. L'iniziativa è sostenuta dalla Pro Loco Isole Egadi. L'assistenza a mare sarà garantita da due imbarcazioni private e da una motovedetta della Guardia costiera.

© Riproduzione riservata