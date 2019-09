Tromba marina al largo di Castellammare, momenti di paura: il video

Numerose testimonianze filmate sono giunte, questa mattina intorno alle ore 10.30 e per circa dieci minuti, per segnalare una tromba marina che è venuta a formarsi, durante questa mattinata di pioggia, nel mare antistante Castellammare del Golfo e Alcamo Marina.

La tromba marina si è infine spostata verso la costa, provocando effetti preoccupanti in contrada Magazzinazzi, con danni in un lido balneare ma, per fortuna, nessun ferito. Già domenica pomeriggio si era verificato un analogo fenomeno ad Alcamo Marina, ma per pochi secondi e senza raggiungere il litorale.

© Riproduzione riservata