Acquazzone a Trapani, si allaga anche il pronto soccorso dell'ospedale

Un acquazzone ha mandato in tilt Trapani. Strade piene di acqua, tombini saltati. Ma non solo. I disagi non sono mancati anche al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Antonio Abate che, come è possibile vedere dal video, si è allagato.

Questo pomeriggio infatti pioveva anche dentro l'area adibita a triage. I presenti, tra cui anche pazienti, hanno dovuto lasciare i locali per non bagnarsi.

Ma la situazione non è andata meglio in altre zone della città e soprattutto lungo la via Marsala, che al primo acquazzone si è allagata. Il cedimento del manto stradale e la fuoriuscita di liquami ha aggravato la situazione mandando in tilt il traffico.

Allagamenti e disagi anche in altre strade, come in via Salvatore Caruso o in via Virgilio, come è possibile vedere dalle immagini

