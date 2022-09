Trapani, guasto alla condotta fognaria: un tratto di via Marsala invaso dai liquami

Salta la condotta fognaria e la strada viene invasa dalla melma. È accaduto in via Marsala a Trapani. Inevitabili i disagi per gli automobilisti che oggi hanno dovuto attraversare l'arteria più importante di entrata ed uscita dal capoluogo.

Il guasto con annessa fuoriuscita di liquami si è verificato attorno a mezzogiorno, giusto quando la strada è maggiormente trafficata.

Sul posto sono intervenuti i vigili urbani e i tecnici del Comune, accompagnati dall’assessore Ninni Romano, per verificare la situazione e controllare lo stato della condotta che con ogni probabilità verrà temporaneamente chiusa per gli opportuni accertamenti. Il problema alla condotta, tra l'altro, ha fatto cedere parte del manto stradale, come si può vedere dalla foto.

Purtroppo via Marsala non è nuova a queste emergenze che si ripetono spesso nel corso dell'anno anche quando non ci sono piogge. Nel corso dell'audizione del 3 novembre 2020, la Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali, ascoltò il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida. L'audizione rientrava nell'approfondimento che la Commissione stava svolgendo sul fenomeno delle acque reflue urbane e industriali e sui fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue con riferimento alla situazione che si registra in Sicilia.

“Tra i tanti problemi che ci siamo trovati ad affrontare – aveva detto Tranchida - quello di far fronte ad alcune criticità del sistema idrico e del sistema fognario in modo particolare. Vi è un tratto di condotta fognaria di sollevamento costruita circa 30 anni fa ormai ridotta al collasso”. Tranchida fece presente alla Commissione che Trapani ha un sistema di depurazione delle acque e fognario che raccoglie anche quelle di Erice e Paceco, sottolineando che il territorio registra la mancanza di un sistema fognario nelle frazioni agricole del versante sud.

“Le criticità maggiori registrate – sottolineò in quella occasione Tranchida - sono legate alle condizioni di vetustà della condotta di sollevamento della condotta fognaria di via Marsala e via Libica ridotta ad una condizione disastrosa. Abbiamo chiesto interventi al governo nazionale e regionale. Quando va in tilt questo sistema si blocca anche lo smaltimento dei comuni vicini”.

