Tragedia sfiorata ad Alcamo, dove un'auto si è fiondata sulla folla in processione. A causa dell'impatto, due persone sono rimaste ferite, tra cui un bimbo. Non sono in gravi condizioni. Il fatto è accaduto in Corso dei Mille, intorno alle 23.

Nel video si vede l'arrivo dell'auto a folle velocità, durante l'esibizione della banda in occasione della processione. L'auto pirata è stata trovata poi in via Goldoni.

Video dalla pagina Facebook "Alcamondo Blog"

