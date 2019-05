Con l'auto contro la folla in processione ad Alcamo, individuato l'autore: è un pregiudicato diciottenne

I carabinieri hanno rintracciato l'individuo che, a bordo della Nissan Micra rubata, venerdì sera poco dopo le ore 23, si era fiondato contro la processione di Maria Ausiliatrice in corso dei Mille creando panico tra la gente e poi proseguendo in via Goldoni dove ha quindi abbandonato l'autovettura.

Si tratta di un pregiudicato alcamese, G. P., il quale ha compiuto 18 anni nello scorso mese di aprile ma non ha conseguito la patente di guida. Era in comunità a Palermo fino a quattro giorni fa per rapine.

I militari, dopo alcune ore di ricerche, lo hanno trovato nella sua abitazione che si trova nella zona dell'ex Villaggio regionale di Alcamo. Lo hanno quindi denunciato a piede libero per ricettazione aggravata, transito in zona vietata, guida pericolosa, fuga a seguito di incidente e guida senza patente (peraltro mai conseguita).

Due i feriti durante la folle corsa dell'auto: tra loro anche un bambino, sono stati portati in ospedale ma per fortuna non sono in gravi condizioni.

