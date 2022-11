Ryanair, in vendita i biglietti da e per Trapani per l'estate 2023: rotte e novità

E' già tempo di pensare all'estate, per Ryanair e per l'aeroporto di Trapani. Per questo, come annunciato dal presidente dell'Airgest (la società che si occupa del Vincenzo Florio) Salvatore Ombra, la compagnia irlandese ha già messo in vendita i voli della summer 2023 da e per Birgi.

Le rotte

A partire dal 26 marzo ai cinque voli interni che la compagnia fa con rotta Milano-Orio al Serio, Venezia-Treviso, Roma, Torino, Pisa e a quello su Malta, si aggiungeranno le seguenti destinazioni per un totale di 19 rotte: Billund, Bordeaux, Bratislava, Brussels, Dusseldorf, Karlsruhe, Katowice, Londra, Manchester, Riga, Siviglia, Tolosa, Varsavia.

"La valorizzazione di un territorio necessità di una pianificazione strategica. Grazie al nostro incessante lavoro sono già in vendita i voli su Ryanair della #Summer 2023", dice Salvatore Ombra.

La Ryanair nei giorni scorsi ha annunciato anche il ripristino della rotta Trapani-Marsala/Napoli, con quattro voli settimanali a partire dal 15 dicembre, dopo che il Consiglio di Stato ha confermato la decisione del Tar ritenendo che il decreto ministeriale che aveva imposto rotte in continuità territoriale da e per l’aeroporto di Trapani-Marsala violava i principi della normativa europea di settore. E’ quanto si legge in una nota. "Questa rotta - sottolinea la nota - evita l’inutile designazione di rotte in continuità territoriale e rafforza l’impegno della compagnia aerea in Sicilia, ripristinando la connettività essenziale e supportando la ripresa del turismo".

