Aeroporti: Palermo, Catania e Trapani, tante novità per chi parte. Tutti i nuovi voli previsti nel 2023

L'anno che si è appena concluso ha registrato un record di passeggeri per gli scali siciliani. Un risultato ottimo, dopo gli anni bui della pandemia, una ripartenza che ha invogliato anche molte compagnie ad investire sulla Sicilia proponendo nuove tratte che saranno operative nel 2023.

Ryanair ha annunciato il collegamento da Parma a Palermo dal prossimo 26 marzo con voli nelle giornate di lunedì, giovedì e domenica (il nuovo collegamento è già in vendita). Inoltre, la compagnia low cost ha esteso per tutto l’anno il volo da Trapani a Napoli. E poi la nuova tratta Trapani Birgi - Porto, l'unica siciliana verso il Portogallo, con una frequenza bisettimanale dall'1 giugno.

Novità anche dalla compagnia EasyJet che dal prossimo 6 aprile renderà operativa la tratta Palermo - Nizza e ha esteso per tutto l’anno il volo su Parigi Charles De Gaulle. Sempre EasyJet, su Catania, ha annunciato dal prossimo 2 giugno il collegamento con Edimburgo con due voli settimanali, il lunedì e il venerdì.

Volotea ha invece annunciato i voli da Catania a Lourdes dall’1 aprile con 2 frequenze settimanali, ogni martedì e sabato, da Palermo a Tolosa dal 26 maggio con due frequenze settimanali, da Catania a Nantes sempre dal 26 maggio ogni lunedì e venerdì e da Palermo a Santorini dall’1 giugno ogni lunedì e giovedì. La stessa compagnia ha poi annunciato un nuovo volo tra Palermo e Firenze dal prossimo 7 aprile che avrà fino a 3 frequenze a settimana (lunedì, mercoledì e venerdì) nei periodi di maggiore traffico e prevede un'offerta complessiva di circa 32.500 posti, pari a 208 voli.

Novità anche dalla compagnia Aeroitalia che ha annunciato il volo da Bergamo a Lampedusa dal prossimo 15 giugno ed ha esteso per tutto l’anno il collegamento dallo scalo lombardo per Catania, così come il collegamento da Catania a Firenze.

Da maggio 2023 ci sarà un volo in più da Palermo verso Londra Heatrow targato British Airways, con i collegamenti settimanali che diventeranno così quattro.

Presente anche Air Serbia che volerà da Belgrado per Catania e Palermo rispettivamente dal 14 aprile ogni lunedì e venerdì e dal 14 giugno ogni mercoledì e sabato fino a fine ottobre.

Anche la Scandinavian Airlines ha annunciato novità: il volo da Catania a Oslo dall’1 luglio con due tratte a settimana.

Air Malta ha ripristinato il collegamento da Palermo a Malta dal 27 marzo: tre volte alla settimana da fine marzo a fine ottobre (lunedì, venerdì e sabato), con una frequenza aggiuntiva del mercoledì nei periodi di maggiore affluenza turistica, a partire dal 5 luglio al 6 settembre.

WizzAir effettuerà collegamenti da Catania per Riyadh dal 18 aprile, con due tratte settimanali.

Norwegian ha previsto il volo da Palermo a Copenaghen dal prossimo 23 giugno, con frequenza bisettimanale ed opererà fino alla prima decade di agosto mentre da Catania i voli decolleranno a partire dal 29 marzo e fino alla fine di ottobre con tre frequenze settimanali.

Austrian Airlines ha annunciato dal prossimo 30 marzo la tratta Palermo - Vienna.

La compagnia Jet2 ha annunciato il collegamento da Catania a Birmingham dal 5 maggio.

Air Cairo volerà da Catania per Sharm dal 26 marzo e il collegamento verrà operato con due collegamenti settimanali, la domenica e il giovedì. Dal 27 marzo saranno operativi, ogni lunedì, anche il Catania - Luxor e il Catania-Cairo.

