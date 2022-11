Ripristinato il volo Trapani-Napoli, sarà operativo dal 15 dicembre

Dal prossimo 15 dicembre si tornerà a volare da Trapani (Birgi) a Napoli. La rotta è stata ripristinata dopo che il Consiglio di Stato ha confermato la decisione del Tar ritenendo che il decreto ministeriale che aveva imposto rotte in continuità territoriale da e per l’aeroporto trapanese violava i principi della normativa europea di settore.

Ad annunciarlo è stata Ryanair che ha anche specificato che ci saranno quattro voli settimanali a partire dal 15 dicembre. "Questa rotta - sottolinea la nota - evita l’inutile designazione di rotte in continuità territoriale e rafforza l’impegno della compagnia aerea in Sicilia, ripristinando la connettività essenziale e supportando la ripresa del turismo".

"Ryanair continuerà ad impegnarsi a favore dei cittadini italiani per garantire loro la possibilità di viaggiare con la compagnia aerea più economica e affidabile d’Europa, oltre a rimuovere i servizi in continuità territoriale non necessari, al fine di utilizzare in maniera più inefficiente i finanziamenti dei contribuenti italiani - dichiara il Direttore Sviluppo Rotte di Ryanair, Ray Kelliher -. Ryanair invita il Governo italiano a reinvestire i fondi per la continuità territoriale nell’abolizione della 'tassa sul turismo' di € 6,50, che sosterrà tutti gli aeroporti e le regioni d’Italia per garantire un aumento del traffico e, al contempo, la continuità a lungo termine dei collegamenti che sono parte integrante della connettività italiana, come questa nuova rotta da Trapani-Marsala a Napoli, oltre a consentire alle compagnie aeree di offrire il miglior rapporto qualità-prezzo ai viaggiatori”.

Trapani-Catania

Intanto, ieri, alle 7 in punto, c'è stato il primo volo operato da Aeroitalia per collegare Trapani e Catania: circa 50 i passeggeri a bordo. Trenta minuti o poco più coprire il tragitto che separa le due città siciliane. Chi prenota per tempo potrà trovare tariffe anche di 39 euro. Aeroitalia prevede tre collegamenti settimanali tra gli scali di Birgi e Fontanarossa. I voli sono previsti nelle giornate di lunedì, venerdì e domenica. L’aereo parte la mattina da Birgi, mentre il ritorno è fissato a tarda sera.

Le tratte da/per Trapani

Dopo l'estate sono state tagliate molte tratte dall'aeroporto di Trapani. Attualmente ci sono solo alcune destinazioni italiane e come volo internazionale soltanto Malta.

