Volley, vittoria per la Sigel Marsala: battuta la Talmassons

Dopo il Sassuolo, battuto in terra modenese, anche Udine deve soccombere contro una Sigel scatenata e letteralmente «rinata» in questa poule salvezza dopo una prima fase in cui non è riuscita ad esprimersi al meglio e ha molto deluso, chiudendo all'ultimo posto.

Marsala ha giocato come doveva contro un avversario che scendeva al Bellina con un quinto posto da difendere e che ora, piegato dalla Bertaiola e compagne, è stato risucchiato nella bagarre per evitare la retrocessione diretta. Primo set equilibratissimo in cui, ad un certo punto, Marsala da l'impressione di poter vincere facile, ma subisce il ritorno delle friulane. E si passa, dopo l'iniziale vantaggio delle ospiti (2-4, 8-11), dai parziali rassicuranti di 15-13 e 18-14 ad un finale di sofferenza (18-18, 18-21), in cui Udine -trascinata da una straordinaria Joly- la spunta per 21-25.

Con questa vittoria (3-1), la Sigel Marsala conquista altri tre punti che la tengono in corsa per la salvezza.

