La Sigel Marsala affronta il Sassuolo, parte la sfida per la salvezza

Riparte domani, con l'inizio della seconda fase (quella decisiva per le squadre classificate nelle ultime cinque posizioni dei due iniziali mini gironi per stabilire chi si salva e chi invece retrocede), il campionato di A2 di pallavolo.

Dopo due settimane di sosta che hanno fatto seguito all'ultima «uscita» contro Busto Arsizio e dopo la chiusura del mercato invernale di riparazione in cui si sono registrati l'arrivo della palleggiatrice Natasha Spinello e la «separazione consensuale» con il tecnico Paolo Collavini, la Sigel affronta a Sassuolo, sul campo della Green Warriors, la prima delle dieci finali salvezza che l'attendono da qui all'11 aprile.

Dieci sfide decisive in cui capitan Bertaiola e compagne, attualmente ultime in classifica, dovranno cercare di recuperare tre posizioni per chiudere quanto meno al quartultimo posto e approdare ai play-out.

L'articolo completo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia di oggi.

