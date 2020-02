Volley, la Sigel Marsala non si ferma più: salvezza più vicina

Incredibile Sigel. Dopo il Sassuolo e la Talmassons Udine, anche il Club Italia Milano deve cedere sotto i colpi di una squadra scatenata e letteralmente trasformata in questa poule salvezza dopo aver molto deluso, chiudendo all'ultimo posto, nella prima parte del torneo.

Opposta alla terza in classifica, a quel Club Italia che costituisce da anni il serbatoio naturale della Nazionale under 18, Marsala ha giocato un match fantastico non concedendo respiro alla formazione lombarda che ha tentato in tutti i modi, non riuscendoci, di arginare la manovra prorompente di capitan Bertaiola e compagne.

Un match dominato dall'inizio alla fine dalla Sigel che parte benissimo: 2-0, 9-4, 14-7, addirittura 20-12 con le avversarie frastornate.

Per la Sigel alla terza vittoria di fila (3-0), sono altri tre punti pesanti che l'autorizzano a sognare nella salvezza.

