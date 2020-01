Sigel Marsala, la nuova sconfitta complica la strada per la salvezza

Non c'è verso o maniera, nel campionato di A-2 femminile di volley, che per la Sigel la situazione cambi. La squadra di Paolo Collavini, attesa ora da due proibitive trasferte contro Mondovì e Trentino, aveva assoluta necessità, dopo l'ennesima sconfitta nel turno infrasettimanale di Santo Stefano ad opera della Barricalla Torino, di ottenere un successo pieno nello scontro salvezza con la P2P Baronissi, ma ha finito per dovere ingoiare l'ennesimo boccone amaro consentendo alle avversarie di ottenere due punti e, di contro, di poterne mettere in saccoccia solamente uno.

A bloccare capitan Silvia Bertaiola e compagne nella sfida contro la squadra dell'ex Leo Barbieri è stata ancora una volta la «paura di vincere» che ha determinato paurosi cali di rendimento proprio nei momenti più importanti del match, quando le possibilità di vittoria apparivano peraltro aumentate.

"Abbiamo disputato l'ennesimo tie-break - afferma coach Collavini - ma onestamente non dovevamo consentire alle avversarie che si arrivasse al quinto set. Dopo lo sbandamento di avvio di partita ed avere perso la prima frazione, avevamo preso le adeguate contromisure aggiudicandoci bene il secondo set malgrado qualche errore di troppo, soprattutto dalla linea del servizio. Buono anche l'avvio del terzo set, in cui siamo riusciti a sciorinare una discreta pallavolo, anche qui nonostante qualche errore grossolano assolutamente evitabile, specialmente in fase di battuta".

L'articolo completo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia di oggi.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE