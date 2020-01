Sigel Marsala, Alloro ci crede: "Il carattere non manca"

Per la Sigel, nel campionato di A2, non si è aperto bene il nuovo anno. Dopo avere chiuso il 2019 con l'ennesima sconfitta (quella subita in casa ad opera della 2P2 Baronissi che ha fatto scivolare le marsalesi addirittura in ultima posizione a pari punti proprio contro le campanese), la squadra di Collavini ha cercato in tutti i modi di iniziare col piede giusto il nuovo anno, ma il calendario le assegnava un compito quasi impossibile dovendo rendere visita ad una delle favorite per il salto di categoria: la Lpm Bam Mondovì.

Seguite al PalaManera da una indomita delegazione degli «Irriducibili», capitan Bertaiola e compagne, animate da una gran voglia di riscattarsi, hanno cercato in tutti i modi di contrastare il passo alla seconda forza del torneo e andare quantomeno al tie-break, ma le padrone di casa sono riuscite ad aggiudicarsi tutti e tre i punti, pur costrette alla disputa del quarto set visto che la Sigel è riuscita a vincere sul 20-25 la seconda frazione per cedere poi (25-19 e 25-23) gli ultimi due set.

«C'è poco da dire dopo questa prova - afferma il presidente Massimo Alloro - Abbiamo interpretano bene l'impegno disputando una diligente partita, non mollando. Torniamo a mani vuote, ma in attesa dell'inizio della fase salvezza e dell'apertura delle liste di trasferimento, almeno abbiamo dato una dimostrazione di carattere, costringendo Mondovì, oggi seconda in classifica, ad affrontare quattro set. E ci siamo giocati la partita fino in fondo visto l'epilogo sul filo di lana».

