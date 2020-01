Volley, la Sigel Marsala perde a Trento contro la capolista

Troppo forte la capolista Delta Informatica Trentino per la Sigel Marsala. La truppa di coach Collavini in terra trentina incappa in una sconfitta che, complice la vittoria di Baronissi contro Mondovì, complica la classifica.

Rammarico per le marsalesi sulla gestione nel finale di terzo set quando, avanti anche di quattro lunghezze, non sono riuscite a concretizzare, subendo poi la rimonta trentina.

Nelle file della Sigel buona prestazione per la centrale Bertaiola, autrice di 7 punti con il 56% in attacco e due muri. In casa Trento decisivo il trio di palla alta Piani-Melli-D'Odorico, autore complessivamente di 50 punti.

