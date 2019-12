Volley, sconfitta per la Sigel Marsala

Nel girone di ritorno arriva il pronto riscatto per il Ramonda Ipag Montecchio che batte in 3 set le avversarie della Sigel Marsala. Premiata come Mvp l'opposta berica Federica Carletti.

Nella prima frazione lo sbaglio di Bertaiola regala il 6-4 a Montecchio. Sull'8-4 coach Collavini ferma il tempo; la chiacchierata sembra servire e vale un +3. Ferma la cavalcata Battista e da qui Montecchio si mantiene sempre avanti di qualche punto. Carletti firma il 14-12, ma replica di potenza Dahlke.

Le due squadre impattano sul 16-16, poi è il team di casa a riprendere il largo. Sul 20-16 Marsala mischia le carte schierando l'attacco a tre; coach Beltrami ferma il gioco al +2 delle avversarie. Entra Frison al servizio. Sul 22-22 coach Beltrami usa il secondo time out: chiude Battista di potenza, 25-23.

