Volley, gran rimonta della Sigel Marsala ma Macerata si impone al fotofinish

Sotto di due set, la Sigel è riuscita a rimettere in piedi la sfida contro Macerata e, alla fine, può recriminare per non essere riuscita a vincere al tie-break, dove ha comunque ottenuto in un finale incandescente un punto assai prezioso per continuare a credere nel progetto salvezza. È stata dura per le marsalesi di Collavini che hanno portato in panchina e utilizzato anche l'ultimo acquisto Adelaide Soleti, schiacciatrice, 22 anni, ex Bari e con precedenti esperienze a San Vito dei Normanni, Brindisi, Padova e Maglie.

Avvio in salita per la Sigel che va subito sotto: 3-6. Il match va avanti speditamente con capitan Bertaiola e compagne sempre a inseguire.

Macerata vince e lascia alla Sigel un solo punticino, utile comunque a muovere la classifica.

