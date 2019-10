Basket, Trapani vola al debutto con super Corbett

Inizia con il piede giusto la 2 B Control che alla prima di campionato regola la Bcc Treviglio con uno scarto in doppia cifra. Trapani in versione double face vince una partita che dopo i primi due quarti (chiusi sul punteggio di 26-24, da mini basket anni sessanta) sembrava prospettare un proseguo sonnacchioso e decisamente sotto tono. Invece, al ritorno in campo, ti ritrovi i granata che non ti aspetti.

La squadra, trascinata da un Corbett incontenibile, la guardia americana a segno con tre triple, ha preso subito il largo con Treviglio annichilita. Gli ospiti hanno provato a rientrare, dal 44 -34 hanno effettuato un mini break di sei a zero riportandosi a contatto. Ma a quel punto Trapani ha preso in mano il pallino del gioco chiudendo gli spazi in difesa. E la difesa, come dicono gli appena 61 punti subiti, è stata l'arma letale del quintetto di Parente.

Resta da lavorare, e questo lo aveva detto il coach granata, sulla fluidità in fase offensivo che, comunque, nel secondo tempo si è vista ed è beneaugurante. Primo quarto sotto tono che si chiude con Treviglio avanti di uno (16-15) grazie ad un mini break di 5 a 0. Seconda frazione ancora avara di canestri, ma Trapani mette il naso avanti( 26-24). Terzo quarto, come anticipato, con Corbett sigli scudi e Trapani che prende un vantaggio in doppia cifra con un canestro e libero aggiuntivo di Corbett (44-34). Palumbo realizza sei punti di fila, poi due liberi di Caroti portano gli ospiti a meno due (44-42). Trapani non ci sta, fa 12-1 e va all'ultimo riposo 56-45.

Ultimo quarto vede Renzi e Corbett scatenati, con splendido corollario di Spizzichini e Goins che a novanta secondi dalla fine portano la 2 B Control a più sedici (73-57), per poi chiudere sul 74 - 61 finale.

La notizia completa nel Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata