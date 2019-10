Basket, Corbett stella della 2B Controll Trapani

Prima partita e prima vittoria per la 2 B Controll in campionato e subito la squadra si proietta alla gara di domenica, in terra campana, contro Scafati. Una trasferta alla quale i granata si accingono consapevoli della loro qualità, emersa nel secondo tempo della gara contro Treviglio.

Certo, ci può stare che una squadra rinnovata per sette-decimi e che si è allenata senza Andrea Renzi debba ancora trovare la «quadratura», ma di certo c'è che il quintetto si impegna e di questo il coach Parente e i dirigenti ne sono consapevoli. Corbett si è rilevato un trascinatore nei momenti difficili della sfida.

«Nella prima parte della gara contro Treviglio - dice Corbett - abbiamo avuto qualche difficoltà in attacco, ma siamo stati bravi a restare aggrappati alla partita con una difesa importante. Poi abbiamo trovato quella fluidità che ci ha consentito di vincere la partita». Un successo ottenuto grazie anche al terzo quarto stratosferico che la guarda ex Montegranaro ha disputato mettendo a segno ben sedici punti dei venticinque con cui ha chiuso la gara. «Nell'intervallo il coach mi ha chiesto di prendermi più responsabilità e di essere più aggressivo. Sono andato di più al tiro con risultati positivi. Sono delle sensazioni bellissime e si lavora per questo. Poi la squadra è stata brava a mantenere il vantaggio».

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE