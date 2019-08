Il Trapani basket scalda i motori per la Supercoppa

Resa nota la sede delle fasi finali della quarta edizione della Supercoppa LNP Old Wild West, l'evento della Lega nazionale Pallacanestro che segna l'inizio della stagione agonistica. Si giocherà all'Allianz Cloud Milano, dal 27 al 28 settembre. Alla Final Four prenderanno parte le squadre che vinceranno i quarti di finale che si disputeranno in gara unica tra il 19 ed il 22 settembre.

La 2B Control Trapani sarà al via inserita nel girone di qualificazione Azzurro insieme a MRinnovabili Agrigento, Gevi Napoli e Benfapp Capo d'Orlando ed affronterà in casa domenica 8 settembre alle 19,30, Agrigento e sabato 14 settembre, alle 20,30, Napoli, mentre nel turno intermedio sarà a Capo D'Orlando contro l'Orlandina mercoledì 11 settembre alle 21.00.

Le sette squadre vincenti dei gironi, più la miglior seconda, accedono alla fase ad eliminazione diretta (gara secca sul campo delle migliori quattro prime) in data compresa tra il 19 (giovedì) ed il 22 (domenica) settembre. Poi, appunto, le FinalFour.

