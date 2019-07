Pallacanestro Trapani, nuovo colpo: preso Alessandro Amici

La Pallacanestro Trapani ha ufficialmente raggiunto l’ accordo con Alessandro Amici, ala di 200 cm e 95 kg proveniente dalla G.S.A. Udine, serie A2 girone Est. L’atleta occuperà lo spot di ala piccola titolare ed ha scelto il 19 come numero di maglia. Nato a Pesaro il 10 luglio 1991, è dotato di grande personalità ed estro. Amici è cresciuto cestisticamente nel settore giovanile della V.L. Pesaro.

Ha esordito nella pallacanestro senior col Basket Cagli, nella stagione 2008/2009, per poi trasferirsi a Senigallia. Nell’annata sportiva seguente, si è trasferito all’Andrea Costa Imola con cui ha esordito in LegaDue. Nel 2011-2012 Firenze in Divisione Nazionale A prima di fare ritorno a Pesaro per giocare in serie A dal 2012 al 2014.

Nel 2014-2015 è passato a Ferrara, in serie A2, dove ha conosciuto coach Alberto Martelossi che lo ha voluto con sé anche a Mantova nel 2015/16. L’atleta pesarese è rimasto per due stagioni agli Stings. Questa stagione fantastica ha fatto sì che nel 2017-2018 arrivasse la chiamata della Fortitudo Bologna.

"Sono molto contento di avere la possibilità di giocare per una società ed una città come Trapani. Mi sento emozionato, carico e anche molto curioso: posso dire di non veder l’ora di iniziare e di calarmi in questa nuova realtà, tanto nuova quanto affascinante", ha dichiarato.

