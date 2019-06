Pallacanestro Trapani, arriva Gabriele Spizzichini

La Pallacanestro Trapani ha raggiunto l’accordo con Gabriele Spizzichini, play/guardia di 196 cm e 84 kg proveniente dal Derthona Basket, serie A2 girone Ovest. L’atleta occuperà il ruolo di playmaker titolare ed ha scelto il 7 come numero di maglia.

Nato a Roma il 16 dicembre 1992, è un giocatore eclettico capace di cambiare ruolo in qualsiasi momento in caso di necessità. Alto 195 cm, ha mosso i suoi primi passi nel mondo della pallacanestro prima con il Basket Roma e poi con la Virtus Bologna, società con la quale ha esordito giovanissimo in serie A.

Il neo granata ha indicato di essere “davvero felice di arrivare a Trapani. Ho attraversato una stagione molto difficile sia a livello personale che di squadra ed ho una grandissima voglia di rimettermi in gioco, di lavorare e di disputare un campionato di alto livello perché sono sicuro che potremo toglierci tante soddisfazioni”.

Su di lui il tecnico Parente ha dichiarato che “E’ il giocatore che avrà in mano le chiavi della squadra. Giocherà playmaker perché è in grado di mettere in ritmo tutti i compagni ma tatticamente sarà fondamentale perché può ricoprire più ruoli”.

