Pallacanestro Trapani, dopo La'Marshall Corbett in arrivo Bonacini e Vencato?

Il caldo non ferma l'attività di Davide Lamma, direttore generale della Pallacanestro Trapani che, dopo l'ingaggio di La'Marshall Corbett e l'uscita di Rei Pullazi, insegue Luca Vencato e Federico Bonacini. Il primo è un regista, classe 1995, che nella stagione appena finita ha giocato a Mantova (7.1 media punti partita e 3.8 media assist).

Una trattativa difficile, che si è complicata in quanto altre società stanno tentando il giocatore. Trapani avrebbe messo sul piatto della bilancia i rapporti di Lamma con la società mantovana, visto che il direttore generale granata vi ha giocato nella stagione 2013-14 e sulla cui panchina, con Vencato in campo, si è seduto in quella 2017-18.

Ma la Pallacanestro Trapani non sta a guardare, è molto attiva sul mercato e nelle ultime ore è girata voce che si è ad un passo dall'accordo con Federico Bonacini e non è escluso che la ufficializzazione avvenga in queste ore. Si tratta di un play- guardia, cartellino di proprietà della Pallacanestro Reggiana, la scorsa stagione a Rieti.

Nato a Sassuolo il 23 gennaio 1999, lo scorso anno Bonacini ha giocato a Rieti dove non ha giocato molto, realizzando in totale 14 punti, di cui tre da tre (20 per cento percentuale da oltre 6,75) 10 da due ( 56 per cento) e uno su due ai liberi.

L'articolo completo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia di oggi.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE