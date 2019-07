Ancora un rinforzo per la Pallacanestro Trapani, preso Ceparano

La Pallacanestro Trapani ha raggiunto ufficialmente un accordo per il prestito di Alessandro Ceparano, guardia/ala di 200 cm e 88 kg proveniente dal Don Bosco Livorno. L’atleta sarà un’importante pedina per le rotazioni di coach Parente ed ha scelto l’8 come numero di maglia. Nato ad Alghero il 4 dicembre 2001, è uno dei giovani più promettenti del panorama sportivo italiano.

Ceparano è una guardia/ala dal fisico statuario dotata di un’elevazione da fermo che supera i 60 centimetri e di una potenza esplosiva invidiabile. Partito quattro anni fa dalla sua Alghero alla volta di Livorno è stato tesserato dal prestigioso settore giovanile della Don Bosco Livorno. In Toscana ha giocato tutti i campionati giovanili eccellenza ed ha disputato anche la serie C Gold. Nell’ultima stagione di C Gold a Livorno, partendo dal quintetto base, ha fatto registrare numeri di tutto rilievo (con un career high di 32 punti contro Latina) che gli hanno anche permesso di guadagnarsi la convocazione in Nazionale: 12 punti, 6 rimbalzi e 1 assist di media.

Queste le prime parole di Alessandro Ceparano: “Quando mi hanno detto che Trapani era interessata a me sono stato molto felice perché conosco il valore della piazza e l’affetto dei tifosi per la squadra. Metterò il massimo impegno tutti i giorni in palestra per guadagnarmi la fiducia dell’allenatore e dei miei compagni”.

