Basket, la 2B Control Trapani batte Treviso: sarà decisiva gara 5

Continua la corsa della 2B Control Trapani ai play off di Serie A2 di basket. Al PalaConad, è stato battuto nuovamente Treviso per 80-74 in gara 4: tutto si deciderà nella quinta sfida.

La squadra di Parente ha iniziato con un 7-0 ma Treviso con un 13-0 ha rimontato. Nel terzo quarto Trapani si porta avanti con un 16-0.

Nell’ultima frazione Treviso cerca di ridurre il distacco ma Trapani non concede nulla e si aggiudica il match. Da segnalare i 20 punti di Clarke e Renzi ed i 13 rimbalzi di Pullazi.

Gara 5 verrà disputata mercoledì prossimo, a Treviso, alle 20,30.

"Dovevamo provare a replicare l’energia di gara 3, non quella fisica ma quella mentale e ci siamo riusciti- ha dichiarato il tecnico Parente -. Siamo stati bravi a rimanere incollati anche quando loro hanno provato a scappare. Nel terzo quarto siamo stati perfetti e sono molto contento. Per provare a vincere la serie non abbiamo altra soluzione che remare tutti insieme, in un’unica direzione. Dobbiamo recarci a Treviso sereni, non vorrò vedere facce impaurite perché nella carriera di un giocatore non capitano spesso occasioni simili".

© Riproduzione riservata