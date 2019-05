Basket, la 2B Trapani perde gara 5 ed esce al primo turno dei playoff

La Pallacanestro Trapani perde gara 5 per 90-66 a Treviso ed esce 3-2 al primo turno nei playoff del campionato di Serie A2 Old Wild West. La formazione guidata da Parente è crollata nel terzo quarto.

Trapani aveva contrastato molto bene gli avversari per 25 minuti nel corso dei quali il punteggio è stato quasi sempre in parità. Con questa sconfitta si conclude la stagione della 2B Control Trapani, una annata caratterizzata dall’enorme crescita della squadra, culminata con le due incredibili vittorie in casa contro la corazzata Treviso.

Per il coach granata Parente "nei primi 20 minuti potevamo capitalizzare un po’ meglio il fatto che Treviso è partita un po’ contratta ma non ci siamo riusciti. Fisicamente abbiamo sofferto ma per 25 minuti (e 5 partite) abbiamo giocato alla pari con una corazzata. Debbo complimentarmi con la squadra per il lavoro fatto quest’anno. L'' iter di crescita è ancora lungo ma sono fiducioso".

