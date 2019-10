Ferita a Parigi, la trapanese Angela Grignano e il ballo su Rai1 con Manuel Frattini

Angela Grignano incanta e commuove il pubblico di Rai 1, dove ieri è stata ospite nel programma "A ruota libera", condotto da Francesca Fialdini.

La giovane ballerina trapanese, rimasta ferita nell'esplosione avvenuta a Parigi nel gennaio 2019, ha raccontato la sua storia, di chi, nonostante le difficoltà, insegue i suoi sogni e i suoi obiettivi. Angela, che dopo il tragico incidente rischiava di perdere l'uso delle gambe e che per questo ha subito diversi interventi chirurgici, è ora tornata sul palco a ballare. Per lei una sorpresa che ha fatto commuovere tutti, anche la conduttrice Fialdini: un ballo insieme con Manuel Frattini, danzatore e coreografo di varie produzioni della Rai. Lei quasi non ci crede, poi tra le lacrime si esibisce, mentre continua a ripetere: «È un sogno che si realizza, non ci credo».

«Questi siamo "noi", io e Manuel Frattini dietro le quinte subito dopo il programma - scrive Angela Grignano sui social -. Siamo stati 5 minuti abbracciati dietro quella parete, dopo aver ballato e poi altri 10 minuti così, con le mani unite e strette da un'emozione che faccio fatica a spiegare. Poi sono dovuta scappare per tornare a Parigi. Sapete, una volta in un'intervista ha detto: "Io ho una cassettiera di sogni" ed io mio caro Manuel ne ho una come la tua, perché l'ho costruita ispirandomi a te ma con una differenza: in uno dei tanti cassetti c'era rinchiuso questo momento. È stato uno dei giorni più belli della mia vita».

© Riproduzione riservata