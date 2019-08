Ferita a Parigi, la trapanese Angela Grignano è tornata a ballare

A distanza di duecento giorni dall'incidente che ha colpito Angela Grignano a Parigi, coinvolta nell'esplosione per una fuga di gas di una boulangerie, la giovane è tornata a ballare nella sua Trapani.

Una bachata con il maestro e amico Gianni Floria, come si legge in un articolo di Francesco Tarantino sul Giornale di Sicilia in edicola. Nonostante i tanti interventi e il tutore ha danzato davanti a un gruppo di amici commossi.

Una nuova operazione, l'ottava, è in programmata il 21 agosto a Parigi, per proseguire il percorso che dovrebbe consentirle di tornare a camminare normalmente.

