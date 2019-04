Esplosione a Parigi, Angela Grignano è tornata a casa: il video della grande festa a Xitta

"Ma siete pazzi, c'è anche un concerto per me". Angela Grignano, la ragazza di 25 anni, rimasta ferita lo scorso 12 gennaio a Parigi in un'esplosione in Rue de Trévise, ieri a tarda sera è rientrata a casa, accolta da una folla in festa. Davanti alla sua abitazione, a Xitta, frazione a 5 chilometri da Trapani, musica, palloncini e una serie di affettuosi abbracci. A portare il saluto della città il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida. "Te l'avevo detto che sarei tornata, ed eccomi qua", ha detto Angela rivolgendosi alla nonna in lacrime.

Il video su Facebook

