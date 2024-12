L'inchiesta sulla gara per la manutenzione dell'illuminazione pubblica a Trapani, avviso di conclusione delle indagini per il deputato Safina

L’inchiesta su nomine pubbliche alla Trapani Servizi e sull’affidamento di una gara bandita dal Comune di Trapani per la manutenzione dell’illuminazione cittadina non si è fermata. La Procura di Trapani ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini. Nell'inchiesta era rimasto coinvolto anche Dario Safina, avvocato, ex assessore ai Lavori pubblici di Trapani, attuale deputato del Pd all'Ars che risponde di turbativa d’asta e corruzione. L’indagine lo riguarda per il periodo in cui fu assessore ai lavori pubblici nella prima Giunta del sindaco Tranchida. Anche per Christian Valerio, l’energy manager di una società che si occupa di illuminazione pubblica stessa accusa.

Avviso di conclusione delle indagini perA Carlo Guarnotta e Giuseppe Ullo, rispettivamente direttore generale e il direttore amministrativo della società Trapani Servizi spa, l’azienda che a Trapani si occupa della raccolta e del trattamento dei rifiuti nel capoluogo. I reati contestati sono a vario titolo: turbativa d’asta, corruzione e rivelazione di notizie riservate: si sarebbero accordati preventivamente fra loro e turbato le due procedure concorsuali ad evidenza pubblica del 2020 e 2021 per la selezione e la designazione del direttore generale della società. Le misure cautelari scattarono a gennaio scorso ma il Tribunale del Riesame le annullò. L’inchiesta è andata avanti, la Procura di Trapani ha acquisito un parere dell’Anac circa il project financing per la manutenzione dell’illuminazione pubblica e gli atti di una indagine per danno erariale nel frattempo avviata dalla Procura della Corte dei Conti. L’Anac ha dato ragione alla Procura, quello finito sotto inchiesta non era un vero e proprio appalto per l’illuminazione pubblica, così camuffato da project financing.